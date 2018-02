Fiat Music celebra Ultimo, il vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2018

Era il 25 giugno dello scorso anno quando il vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2018 si è presentato al Fiat Music Studio posizionato a Venezia, alle Zattere. La sera stessa Red Ronnie lo ha scelto per il Fiat Music Live sul palco di Fiat Music in piazza Ferretto a Venezia Mestre.

Fiat Music ha rappresentato per lui l'opportunità di esibirsi davanti al grande pubblico. "Sono estremamente orgoglioso di questo risultato, perché Ultimo esprime al meglio lo spirito di Fiat Music, ovvero la possibilità di dare voce a tutti i cantautori che hanno una passione genuina per la propria musica", questo il commento di Red Ronnie dopo la vittoria Sanremo, che ha poi aggiunto "sono grato a Fiat che, come brand più importante in Italia, sta dando voce ai ragazzi che fanno musica propria e inedita. Fiat ha creduto in questo progetto e si è messa a disposizione di questi giovani cantautori, offrendo visibilità per il loro valore artistico".

Ha espresso soddisfazione anche Gianluca Italia, Direttore Generale FCA per il mercato italiano: "Fiat Music è la dimostrazione di come si possano trovare soluzioni innovative perdare voce ai giovani e allo loro voglia di fare musica. Fiat ha scelto di dare voce alla musica di qualità, lo ha fatto con Red Ronnie, che più di ogni altro esprime questa voglia continua di musica inedita. Aver dato al vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2018 la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico di Fiat Music è la dimostrazione della nostra scelta di qualità".