Fiat vince il "Grand Prix 2018" per la comunicazione

Il marchio Fiat si aggiudica per la prima volta l'ambito trofeo "GrandPrix 2018", il piu' importante premio in Italia relativo alla comunicazione, con l'operazione "Tribute to 500 - Integrated Mktg Communication Campaign". Composta da tre progetti realizzati per celebrare il 60esimo anniversario dell'iconica Fiat 500, la campagna integrata si aggiudica anche il primo posto nella categoria Leader-Evergreen. Premiato anche lo spot "Fiat 500 Missing Parts" sia con il primo posto nella categoria Leader-Flessibile sia con il premio speciale "New York Festivals Special Award 2018".