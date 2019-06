Hyundai sponsor ufficiale dei Mondiali Femminili di calcio 2019

Hyundai, Partner Ufficiale FIFA dal 1999 e fino al 2022, è sponsor dell’ottava edizione del FIFA Women’s World Cup, che ha preso il via il 7 giugno e che fino al 7 luglio si giocherà in Francia, tra le città di Parigi, Lione, Nizza, Montpellier, Rennes, Le Havre, Valenciennes, Reims e Grenoble.

Oltre a fornire 96 auto – tra cui i modelli di maggior successo come Santa Fe, Tucson e Kona, per la logistica e gli spostamenti della FIFA – Hyundai ha ideato per i tifosi diverse iniziative che, sotto il motto “True Passion”, vogliono rendere omaggio alle calciatrici e alla incredibile forza con cui superano sfide e pregiudizi.

Contenuti digitali che metteranno in risalto le storie di dieci giocatrici dell’Olympique Lyon e del Chelsea, ma anche iniziative speciali come il “Match Predictor presented by Hyundai” e il “Hyundai Goal of the Tournament”, che permetteranno ai tifosi rispettivamente di provare a prevedere risultati e statistiche delle partite, e votare il proprio gol preferito sul sito web e tramite la App di FIFA.

Inoltre, durante la finale e le semifinali, una FIFA Fan Experience Area prenderà vita fuori dal Parc Olympique Lyonnais, lo stadio di Lione: qui i tifosi potranno cimentarsi in giochi a tema calcistico, scattare foto e seflie, e scoprire da vicino i modelli del brand.

Con la sponsorizzazione della FIFA Women’s World Cup France 2019™, oltre a riaffermare il suo supporto al mondo dello sport, Hyundai vuole anche sottolineare l’attenzione alle donne, che spesso si trovano a dover combattere per affermarsi non senza difficoltà, e non solo nell’ambito sportivo.

"Con la campagna ‘True Passion’ Hyundai desidera confermare il suo impegno di lunga data nei confronti dello sport e nella valorizzazione delle capacità delle donne in tutto il mondo" – ha dichiarato Wonhong Cho, Vice Presidente Esecutivo e Chief Marketing Officer di Hyundai. "Continueremo ad impegnarci come azienda nella difesa di questi valori".

Le sponsorizzazioni nel mondo del calcio - sport che unisce i tifosi di tutto il mondo – e le iniziative che Hyundai realizza a supporto di queste partnership, rappresentano un elemento chiave della strategia globale di sponsorship del brand.

Il campionato mondiale di calcio femminile – che dalla sua prima edizione in Cina nel 1991, si tiene ogni 4 anni – è una competizione globale in cui gareggiano squadre nazionali femminili professioniste che fanno parte della FIFA.

La Coppa del Mondo Femminile 2019 si giocherà tra 24 squadre nazionali provenienti da Australia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Camerun, Nigeria, Sudafrica, Canada, Giamaica, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Scozia, Spagna e Svezia.

La lunga partnership di Hyundai con la FIFA nasce nel 1999, e da allora il brand è stato il partner automobilistico ufficiale di tutti i Mondiali di Calcio dal 2002, così come di numerosi altri tornei FIFA. Nel 2010 Hyundai ha esteso il suo accordo di sponsorizzazione con la FIFA per coprire anche i Mondiali del 2018 e del 2022.