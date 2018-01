Ford, 2017 da import leader nel mercato totale italiano

L'anno appena concluso è stato di grande successo per Ford, import leader, in Italia, nel mercato totale, vetture e veicoli commerciali, con uno share del 7,2% e un aumento di volumi, rispetto allo scorso anno, di 9.700 unità.

Ford è stato anche il primo, tra i brand stranieri, preferito dalle famiglie italiane, come dimostra la leadership nel mercato vetture canale privati nel 2017, risultato ottenuto grazie a una gamma unica, per ampiezza e versatilità. "Il successo della nuova Fiesta e della nostra gamma SUV (EcoSport, Kuga ed Edge), che ha rappresentato il 30% del totale delle vetture vendute lo scorso anno, conferma la capacità dell'Ovale blu di soddisfare le esigenze dei consumatori e di interpretare i trend del mercato" ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, Ford ottiene l'all time record, in termini di volumi e share, rafforzando ulteriormente la import leadership, in Italia, attraverso una crescita della performance di oltre 1 punto rispetto al 2016, e uno share del 12,5%. Il Transit Custom è il veicolo più venduto in Italia nel suo segmento, così come il Ranger si conferma leader assoluto tra i pick-up.

"Oggi, Ford è indiscutibilmente il brand di riferimento nel mercato dei veicoli commerciali. E' l'unico marchio a poter offrire una gamma prodotti così ampia, versatile, funzionale e con ridotti costi di gestione. E i risultati lo confermano" ha commentato Marco Buraglio, Direttore Vendite Veicoli Commerciali Ford Italia "Un line-up che offre dinamiche di guida e soluzioni tecnologiche avanzate, progettato per incontrare le esigenze professionali di un mercato globale in continua evoluzione".