La prima volta di Ford Italia al Lucca Comics and Games con la "hero car" Mustang

Ford Italia, con Mustang #FightTheDarkness, la hero car realizzata in collaborazione con Fabrizio De Tommaso, noto fumettista e illustratore, partecipa per la prima volta a Lucca Comics and Games.

Il festival internazionale del fumetto, cinema d'azione, illustrazione e gioco, giunto alla sua 52esima edizione, è organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea, la Provincia di Lucca e QMI, fino al 4 novembre animerà l'intera città, coinvolgendo i visitatori nelle ambientazioni del mondo gaming e fantasy, per una cinque giorni letteralmente fantastica. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore che ne valorizzano le atmosfere attraverso l'arte del cosplay.

Mustang #FightTheDarkness è l'interpretazione dell'incontro tra la hero car e l'universo dei fumetti. Realizzata con l'uso di colori acrilici e bombolette spray, Mustang. #FightTheDarkness raffigura l'uomo comune che si trasforma in supereroe, grazie all'energia sprigionata dalla hero car. "Quando ho scoperto che si trattava di una Mustang di colore nero, ho pensato subito a un lampo di luce che la avvolgesse, per poi trasformarsi ed esplodere dal cofano in energia pura" ha commentato Fabrizio De Tommaso. "E' così che immagino l'incontro con questa hero car: la capacità di Mustang di farci sentire un po' supereroi e sconfiggere ogni oscurità. Mustang #FightTheDarkness".

Fabrizio De Tommaso (classe 1985) è fumettista e illustratore che collabora con Sergio Bonelli Editore per la realizzazione di Dylan Dog e Morgan Lost, di quest'ultimo è anche copertinista. La partecipazione dell'Ovale Blu al Lucca Comics and Games si inserisce nel percorso che porta Ford a presidiare in modo sempre più ampio il dinamico e variegato universo del gaming. Applicazione reale dell'approccio out of the box, il pensiero gamificato, porta a una riflessione innovativa, in grado di sviluppare soluzioni non convenzionali a problematiche concrete, per trasformare alcuni aspetti dell'esperienza quotidiana.

Gli appassionati, che affolleranno la manifestazione, potranno, ammirare, presso lo stand Ford, anche la nuova generazione di Mustang, nella sua personalizzazione fastback 5.0 V8 da 450CV di colore San Francisco red. Nello scorso mese di agosto, Ford ha prodotto il 10milionesimo esemplare della muscle car, da oltre 50 anni l'auto sportiva più venduta negli Stati Uniti, e, per il terzo anno consecutivo, incoronata come la vettura sportiva più venduta al mondo.