Ford nomina un manager per lo sviluppo di veicoli elettrici in Europa

Ufficializzata dall'Ovale Blu la nomina di Steve Hood come primo Director of Electrified Vehicles di Ford Europa. La nuova posizione, prevede lo sviluppo della strategia e di modelli di business dedicati ai veicoli e ai servizi elettrificati. La creazione di questo nuovo ruolo rientra nell'ambito del percorso di rinnovamento di Ford Europa, che includerà anche lo sviluppo nell'area dei veicoli commerciali, focalizzando investimenti e risorse dell'azienda su prodotti e servizi in grado di creare modelli di business vincenti e supportare la redditività a lungo termine.

"Avere un referente dedicato ai veicoli elettrificati, anche in Europa, è fondamentale nel percorso di rinnovamento per il futuro delle nostre attività, per questo diamo il benvenuto a Steve nel team", ha affermato Steven Armstrong, Group Vice President and President, Europe, Middle East and Africa, Ford Motor Company. "Con la crescita del mercato dei veicoli elettrificati, Steve lavorerà a stretto contatto con il team Edison per offrire un portafoglio di prodotti specifico per i nostri clienti europei".

Globalmente, l'Ovale Blu, sta investendo 11 miliardi di dollari, per aggiungere alla propria gamma modelli elettrificati entro il 2022, inclusi Plug-in Hybrid e veicoli totalmente elettrici. In Europa, inizierà a breve la produzione della Mondeo Hybrid Wagon che si affiancherà alla gia' esistente Mondeo Hybrid, a quattro porte. Nel 2019, Ford Europa introdurrà veicoli con tecnologia mHEV (mild hybrid) da 48 volt, oltre alla versione definitiva del Transit Custom Plug-in Hybrid (PHEV). Nel 2020, sarà disponibile un SUV completamente elettrico con una autonomia di percorrenza di 480 km e altri due veicoli completamente elettrificati.

Con effetto immediato, Steve Hood riporterà direttamente a Steven Armstrong e a Ted Cannis, Global Director Electrified Vehicles. Guiderà un team dedicato ai veicoli elettrificati inter funzionale che verrà costituito nelle prossime settimane. In precedenza, dal giugno 2017, Steve Hood ha ricoperto la carica di Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford Changan. Da quando è entrato a far parte del mondo Ford nel 1985, Hood ha ricoperto diverse posizioni, tra cui quella di Vice President, Sales, Ford Asia Pacific, dal settembre 2016 al giugno 2017. Durante l'esperienza europea, dal 2011 al 2014, è stato Director of Retail Strategy e successivamente Director of Sales Operations, responsabile dello sviluppo strategico della rete e dell'esperienza di vendita per i clienti Ford.