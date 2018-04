Ford inaugura a Cagliari il nuovo autostore Autovamm

Ford rafforza la propria presenza in Sardegna e inaugura, a Cagliari, il nuovo FordStore Autovamm, introducendo la customer experience premium dell'Ovale Blu. Il punto di riferimento dell'Ovale Blu offre alla provincia di Cagliari e alla customer experience premium del FordStore, un luogo in cui i clienti possono scoprire, conoscere e provare l'intera linea europea di prodotti, tra cui i più emozionanti, come quelli Ford Performance, inclusa la Mustang, e i più esclusivi, come i modelli Ford Vignale.

Alla cerimonia d'inaugurazione, che si terrà oggi 6 aprile, parteciperanno Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia e Sergio Mibelli, Titolare di Autovamm. L'evento, che avrà inizio alle ore 19:30, rappresenterà, inoltre, l'occasione per consegnare il 7° Ford Chairman's Award ad Autovamm, il prestigioso riconoscimento che premia le eccellenze dell'Ovale Blu in Europa.