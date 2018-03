Groupe PSA, accordo con la Namibia per produrre Opel e Peugeot

Groupe PSA e il governo della Namibia hanno sottoscritto un accordo di investimento in vista della creazione di una joint-venture tra Groupe PSA e Namibia Development Corporation (NDC) per assemblare, a partire dal secondo semestre 2018, alcuni veicoli dei marchi Opel e Peugeot a Walvis Bay.

Nel 2020 si prevede di raggiungere un volume annuo di 5 000 unità per soddisfare la domanda del mercato della SACU, ossia l'Unione Doganale dell'Africa Meridionale che comprende Namibia, Sudafrica, Bostwana, Lesotho, Swaziland. La produzione inizierà con Opel Grandland X e Peugeot 3008, cui seguiranno altri modelli per rispondere alla domanda dei nostri clienti. Quest'accordo fa parte del piano strategico di crescita redditizia "Push to Pass" che punta a soddisfare le aspettative dei clienti di tutte le regioni in cui il Gruppo opera.

Si concretizza l'ambizione di Groupe PSA di crescere all'estero, producendo direttamente nella regione Medio Oriente e Africa il 70% dei veicoli che sono venduti lì. Il progetto mette anche in evidenza il potenziale di sviluppo del marchio Opel nella regione. La produzione dei modelli Opel è stata decisa ed attuata in tempi record, a meno di 4 mesi dall'annuncio del piano strategico Pace! il 9 novembre 2017.

"Questo insediamento in Namibia fa parte della strategia a lungo termine del Gruppo che punta ad aumentare le sue vendite in Africa e in Medio Oriente, con l'ambizione del vendere nella regione un milione di veicoli nel 2025. La nuova capacità produttiva servirà i mercati della regione con dei prodotti Opel e Peugeot che saranno in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti" ha dichiarato Jean-Christophe Quémard, Executive Vice President della regione Medio Oriente e Africa di Groupe PSA.