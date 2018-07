Primo semestre molto positivo per Groupe PSA Italia

Groupe Psa Italia chiude il primo semestre 2018 con una forte crescita. I marchi Citroën, DS Automobiles e Peugeot hanno immatricolato 129.163 vetture e veicoli commerciali, con un +9,7% rispetto ad un mercato in flessione di -1,2%.

Risultati che portano Groupe PSA alla quota di mercato del 10,68%, 1,1 punti in piu' rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno (9,61%). L'incremento di vendite e' frutto dei successi di Citroën C3 e C3 Aircross (oltre 35 mila immatricolazioni), di Peugeot 208 (piu' di 20.000 immatricolazioni) e della gamma SUV Peugeot (quasi 29 mila unita' vendute di 2008, 3008 e 5008). Anche nei veicoli commerciali, con oltre 14 mila immatricolazioni ed una quota del 16,3%, Groupe PSA cresce del 11% in un mercato stabile (+0,3%). Risultato che permette di guadagnare complessivamente 2 punti di quota rispetto al primo semestre dello scorso anno e di consolidare il secondo posto in termini di quota di mercato.

In seguito all'acquisizione del marchio Opel (non presente nel primo semestre 2017) Groupe PSA in Italia conquista il secondo posto assoluto tra i gruppi automotive ed il primo tra i costruttori esteri, con una quota del 15,5%. I SUV Opel crescono in modo consistente nel primo semestre dell'anno. Crossland X, Mokka X e Grandland X incrementano le loro immatricolazioni di oltre il 34%, piu' del segmento di riferimento, aumentando sia in volume sia in quota. Leadership confermata anche nelle alimentazioni GPL, dove Corsa GPL Tech e' il modello estero piu' venduto in Italia. Nel segmento "citycar" Opel si conferma primo marchio estero grazie alla piccola KARL che cresce di quasi il 44% rispetto allo scorso anno.