Gruppo Renault Italia: nel 2017 raggiunta la più alta quota mercato degli ultimi 32 anni

Nel 2017, in un mercato Italia Autovetture + Veicoli Commerciali in crescita del 6,8%, le immatricolazioni del Gruppo Renault progrediscono del 13,9%, registrando il record di sempre per il Gruppo in Italia. La quota di mercato del Gruppo Renault raggiunge il 9,9% (+0,6 punti).

Tale quota di mercato è la più alta del Gruppo Renault degli ultimi 32 anni. I veicoli commerciali Renault raggiungono il 9,3% di quota di mercato, la più alta degli ultimi 11 anni. Con 63.386 immatricolazioni, la Marca Dacia registra il record di volumi dal suo lancio sul mercato Italia, nel 2006, ed una crescita del 21,2% rispetto al 2016. Renault Clio si conferma l'auto straniera più venduta in Italia.