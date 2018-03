Honda 'official motorcycle' della Maratona di Roma 2018

Dal 1995 la Maratona di Roma è l’appuntamento irrinunciabile per gli appassionati sportivi della più leggendaria competizione podistica europea. I 42 km su cui si snoda l’emozionante percorso trasudano la storia che rende la Città Eterna meta indimenticabile per milioni di turisti ogni anno.

Per la 24^ edizione di questo avvincente avvenimento sportivo, Honda Motor Europe Ltd. Italia conferma la sponsorship in qualità di ‘official motorcycle’, fornendo allo staff tecnico gli scooter e le moto necessarie a muoversi con tempestività ed estrema agilità lungo il percorso, per controllare e gestire il tracciato di gara.

Honda Tour per provare i modelli dell'Ala

Ma non solo. Presso il Marathon Village, allestito al Roma Convention Center - La Nuvola, nel quartiere Eur, ci sarà spazio anche per gli appassionati delle due ruote. Da giovedì 5 aprile a sabato 7 infatti, Honda sarà presente con uno speciale ‘Honda Tour’, l’evento itinerante che permette a motociclisti e scooteristi di provare in completa sicurezza – grazie agli esperti apripista – la moto o lo scooter Honda preferito. I partecipanti non dovranno fare altro che presentarsi con la patente di guida in corso di validità, un casco omologato e un abbigliamento adatto ad una prova su strada.

Sei modelli tra cui scegliere

Se il piatto forte dell'evento è rappresentato anche quest’anno dall’incredibile X-ADV, il primo e unico “SUV a 2 ruote”, non meno interesse susciterà la nuova e già leggendaria Africa Twin Adventure Sports, la maxienduro per i grandi raid intorno al globo già richiestissima dagli appassionati. Immancabili poi, la geniale NC750X, lo sportivissimo Integra 750 e le bellissime classiche CB1100EX e CB1100RS, con motore a 4 cilindri in linea raffreddato ad aria. E chi non rinuncia al comfort e alla praticità degli scooter Honda potrà saltare in sella a SH125/150i ABS e al fratello maggiore da 300cc. L’appuntamento con tutti gli appassionati del marchio della Casa dell’Ala è fissato quindi a partire da giovedì 5 aprile presso il Marathon Village al Roma Convention Center – La Nuvola, di Roma, quartiere Eur. E domenica 8 aprile gran finale con le indimenticabili emozioni della Maratona di Roma 2018.