Campionato del mondo volley maschile: Honda sponsor

Honda, già sponsor della Federazione Italiana Pallavolo, sigla un accordo di Official Partner dei Campionati del Mondo di Pallavolo maschile che si svolgeranno dal 9 al 30 Settembre. Ambassador del marchio Filippo Lanza e Matteo Piano, nonostante quest’ultimo, a causa di un’operazione al tendine, rimarrà solo a bordo campo: il marchio continua a puntare al gioco di squadra.

Campionato del mondo volley maschile 2018: dove

I match saranno giocati in 6 città italiane, vedranno protagoniste 24 squadre. Le partite di apertura saranno a Roma e a Varnaea Ruse in Bulgaria poi a Firenze e a Bari. La manifestazione vedrà coinvolte anche Bologna, Milano. Infine Torino, dove ci sarà la finale: il 30 settembre.

A supporto della partnership Honda ha consegnato due Honda Civic agli ambassador Matteo Piano e Filippo Lanza promuovendo l’immagine di Civic in ambito “Social”."Sono veramente felice ed onorato di questa partnership- commenta Lanza- ...e di poter girare l’Italia grazie a questa vettura che senza dubbio è sinonimo di innovazione, tecnologia e sportività”.

“Sono entusiasta di prendere parte a questo sodalizio tra sport e avanguardia nel settore automotive”, rincara Matteo Piano. “Da sognatore farò vivere le emozioni di questi Mondiali a tutti coloro che non potranno essere direttamente a bordo campo. E per questo non posso che ringraziare Honda”.

Obiettivi Honda

L’obiettivo per il marchio è rafforzare ancora di più il legame tra i valori giapponesi e quelli della pallavolo, sport fortemente aggregante. Ma anche esporre a livello “mondiale” la nuova Cr-v, sempre al podio tra i suv più venduti al mondo: in questa occasione, infatti il model year 2019 verrà esposto al pubblico per la prima volta in europa. Sarà anche in versione a sette posti, con le nuove motorizzazioni più efficienti, scardinando dal listino le diesel.