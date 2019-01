Honda, un peluche speciale per bambini

Un peluche rosso, a forma di auto, pronto a emettere frequenze medio basse intorno ai 250 hertz: in sostanza - secondo i tecnici Honda - proprio quel sound che farebbe addormentare i bambini in men che non si dica una volta saliti in macchina. Un regalo targato Honda, per i più piccoli. Ma non solo. Se per farli addormentare servisse solo un peluche quante ore di sonno guadagnerebbero i genitori?

Honda NSX, che sound

Per ora, certo, è solo un prototipo, venuto fuori da un “esperimento” all’interno dei laboratori giapponesi. E non è in vendita. Ma la riuscita secondo Honda è assicurata. Sono stati messi a confronto le frequenze emesse dai motori con quelle dei suoni intrauterini. Risultato: tra 37 diversi motori - compresi quelli della Civic, della Accord e della Integra - il più efficace, nel momento di fare la nanna è risultato il sound della NSX.

Honda Sound Sitter, il peluche amico dei bambini

La spiegazione c’è: il suono della vettura emette basse frequenze simili a quello percepite nel grembo materno. Durante il test su 12 neonati (tra i 6 mesi e 1,5 anni) 11 si rilassavano in meno di due minuti, sette mostravano una riduzione della frequenza cardiaca. Detto, fatto. Da qui l'idea di sviluppare un peluche che emettesse questo sound: l’Honda sound Sitter. Una piccola auto a portata di bambino, senza portare - necessariamente per chi è diventata un’abitudine - il bimbo a bordo per favorire il sonno. Nell’attesa della messa in vendita, intanto Honda ha messo a disposizione un'App: con suoni di NSX, della Integra Type R e S2000. Come dire… buon sonnellino a tutti.