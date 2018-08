Auguri Hot Wheels! 50 anni di modellini di successo

L’azienda californiana nata nel 1968 dalla Mattel festeggia mezzo secolo di produzione. I modelli in scala 1:64, 1:50, 1:43, 1:18 sono tutt’ora un successo globale: raggiungono i 500 milioni di esemplari in più ogni anno.

La formula di un successo

Diverse dalle Matchbox, storico marchio diffuso negli anni 70 - più sobrio e fedele ai modelli in concessionaria - Mattel ha sempre puntato a sorprendere gli appassionati grazie a verniciature "Spectraflame" in diverse tonalità, ma anche e sopratutto per la "velocità" che le piccole auto sfoggiavano: il cuscinetto in plastica rigida nella parte interna della ruota le rende più agili ed ammortizzate.

La prima serie

Erano sedici, tra camion e muscle car, le vetture della prima serie in scala 1:64 ribattezzate le "sweet sixteen": il nome era un chiaro riferimento all’età in cui si può prendere la patente di guida in Usa. Il designer? Un adulto di 30 anni, con la creatività di un bambino: Harry Bentley, già designer di General Motors e appassionato customizzatore.

Gli eventi per l’anniversario della Hot wheels

Come festeggiare tutto ciò? Per ricordare questo cinquantesimo anno si inizierà la vendita di 5 edizioni limitate ispirate a modelli originali. Poi si passerà ad iniziative dedicare al motorsport che vedranno protagonista l’ex campione del mondo di F1 Nico Rosberg. Per l’occasione partirà anche l’Hot Wheels Legends Tour: 14 tappe fissate per visionare le auto modificate e decretare la vincitrice. Sarà nominata al SEMA 2018 e trasformata in Hot Wheels…