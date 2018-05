Hyundai Italia, Joon Seo-Lee è il nuovo presidente e a.d.

Joon Seo Lee è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Hyundai Motor Company Italy, ufficialmente in carica dal 9 maggio 2018. Joon Seo Lee ha maturato numerosi anni di esperienze internazionali nell’industria automotive – durante i quali ha ricoperto il ruolo di General Manager vendite per Africa e Medio-Oriente dalla sede centrale di Hyundai a Seul (dal 2016 a oggi), è stato responsabile per le vendite in Europa presso l’headquarter Hyundai a Francoforte (2014-2016) e ha guidato lo sviluppo commerciale di Hyundai Italia dal 2011 al 2014.

Per Joon Seo Lee si tratta dunque di un ritorno in Hyundai Italia, che sotto la sua guida intende continuare a perseguire nuovi e importanti successi, proseguendo quel percorso di crescita stabile e a lungo termine che ha permesso al marchio di affermarsi in maniera sempre più solida sul mercato italiano, anno dopo anno.

“Sono davvero contento di tornare in Italia e di incontrare nuovamente vecchi colleghi e amici” – ha commentato Joon Seo Lee al suo primo giorno in Hyundai Italia. “Tra le tante esperienze che ho avuto modo di vivere nel corso degli anni, in diversi Paesi e mercati, quella in Italia è stata senza dubbio la più straordinaria. Per questo motivo sono entusiasta di cogliere una nuova opportunità qui: la affronterò con uno spirito molto italiano”.

Joon Seo Lee succede a James Oh, che ha ricoperto la carica di Presidente e Amministratore Delegato in Hyundai Italia negli ultimi quattro anni, e che rientra in Corea del Sud per cogliere nuovi importanti sfide all’interno della sede di Seul. Nel dare il benvenuto al nuovo Presidente, Hyundai Italia ringrazia James Oh per il suo fondamentale contributo, che cha portato l’azienda a crescere significativamente e a raggiungere traguardi importanti nel mercato automobilistico nazionale.