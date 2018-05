Il FIFA World Football Museum a Mosca per i Mondiali 2018 grazie a Hyundai

Hyundai, Partner Ufficiale della FIFA World Cup Russia™ 2018, porterà il FIFA World Football Museum™ da Zurigo allo “Hyundai Motorstudio” di Mosca. La mostra celebra la Coppa del Mondo FIFA attraverso la passione e devozione dei tifosi e ne racconta la storia attraverso i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della competizione.

Tra i pezzi speciali della mostra la Coppa Jules Rimet, che sarà esposta per la prima volta al pubblico al di fuori del FIFA World Football Museum™ di Zurigo. La coppa, trofeo originale della Coppa del Mondo FIFA dal 1930 al 1970, fu rubata una prima volta nel 1966, di nuovo nel 1983 in Brasile e non è mai stata ritrovata. Tutto ciò che è rimasto del trofeo è la base, sulla quale sono incisi i nomi dei primi quattro vincitori della prima FIFA World Cup™. Sulla base, ritrovata nel 2014 nei sotterranei della sede centrale della Federazione a Zurigo, è stata riprodotta una copia identica della parte del trofeo andata perduta. I fan avranno l’occasione di vedere il trofeo presso lo “Hyundai Motorstudio” di Mosca per tutta la durata della mostra, mentre la FIFA World Cup™ 2018 sarà esposta a partire dal 9 giugno.

Nella vetrina del “Hyundai Motorstudio” di Mosca saranno esposti anche i 64 Adidas Telstar, palloni ufficiali della FIFA World Cup utilizzati per il calcio d’inizio di tutte le 64 partite dei Mondiali, insieme ad un tabellone della competizione aggiornato in tempo reale. Ognuna delle partite del Mondiale di Russia vedrà protagonista uno dei palloni ufficiali personalizzati ad hoc per il calcio di inizio. Al termine di ogni gara, ciascun pallone sarà ritirato e andrà ad aggiungersi alla mostra di Mosca.

La mostra ospiterà, inoltre, oggetti della collezione del FIFA World Football Museum™dalla prima Coppa del Mondo del 1930 fino all’ultima edizione. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire storie e oggetti appartenuti a giocatori del calibro di Pelé, Diego Armando Maradona, Lev Yashin, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

Hyundai, infine, esporrà durante la mostra alcuni dei contenuti realizzati dai tifosi in occasione della campagna “Hyundai World Football Heritage”, selezionati tra quelli che meglio esprimono la cultura e il tifo calcistico delle 32 Nazionali che si giocheranno la Coppa del Mondo.

La mostra “FIFA World Football Museum Presented by Hyundai” sarà inaugurata l’8 giugno e resterà aperta al pubblico presso lo “Hyundai Motorstudio” di Mosca per 42 giorni, dal 9 giugno al 20 luglio.