Inaugurata la mostra di 007 Elements con i veicoli di James Bond

E' stata aperta al pubblico 007 Elements, la nuova ed emozionante installazione interattiva ispirata a James Bond, ubicata sulla cima del monte Gaislachkogl in Austria. Ad inaugurare la mostra l'attrice Naomie Harris, la Moneypenny (in Spectre e Skyfall) insieme a Jakob Falkner, Managing Director della Bergbahnen Sölden.

I visitatori potranno scoprire i segreti delle piu' emozionanti sequenze di Spectre girate a Sölden e delle tecnologie Jaguar Land Rover, grazie a display interattivi. Una delle star dell'installazione e' la Range Rover Sport SVR, guidata nel film dal perfido Hinx (Dave Bautista), mentre l'iconico Defender dei suoi scagnozzi e' esposto proprio sull'orlo del dirupo.

La mostra presenta anche le piu' recenti tecnologie Jaguar Land Rover, come quelle del nuovissimo Performance SUV di Jaguar, I-PACE ed i sistemi di intelligenza artificiale. Le auto Jaguar e Land Rover sono gia' apparse in nove film di James Bond, a partire dal 1983, quando il Bond di Roger Moore sfuggi' ai "cattivi" su una Range Rover Classic convertibile, guidata da Bianca (Tina Hudson).

"E' emozionante festeggiare i 35 anni di collaborazione fra Jaguar Land Rover e il franchising di Bond. 007 ELEMENTS e' una brillante vetrina di questa lunga ed esclusiva partnership che dura ancora oggi, e che, nel piu' recente film, Spectre, ha visto in azione piu' di 70 veicoli Jaguar Land Rover" commenta Laura Wood, Head of Brand and Partnership di Jaguar Land Rover.

Ad oltre 3.000 metri 007 Elements e' l'impianto piu' in alto al mondo nel suo genere e offre ai visitatori un percorso attraverso nove gallerie ed uno spiazzo dal quale ammirare incantevoli vedute delle Alpi. Questi spazi di grande effetto, corredati da una suggestiva colonna sonora, ospitano gli elementi fondamentali che caratterizzano i film di James Bond - proiettando i visitatori nel mondo di 007 e rivelandone i segreti. E' raggiungibile con la funivia Gaislachkoglbahn in partenza dalla stazione climatica di Sölden. L'installazione e' aperta giornalmente dalle 09:00 alle 15:30; i biglietti sono acquistabili online o alla biglietteria delle Bergbahnen Sölden, al costo di 22 euro per gli adulti, 12 per i bambini. Per info o prenotazione biglietti: 007elements.com