Italiani, popolo di guidatori. E il 9% preferisce l'auto al sesso

Agli europei guidare piace eccome. A rivelarlo è un’indagine Ipsos che per conto di Mazda ha ascoltato i pareri di 11.008 persone sui principali mercati europei: secondo i risultati, infatti, il 66% dei guidatori vuole rimanere al volante nonostante l’avvento delle auto a guida autonoma. L’Italia, in assoluto, rimane ancora un popolo di guidatori: il 98% degli intervistati possiede un’auto, il 92% ha guidato nell’ultimo mese.

Gli italiani amano ancora le auto

I conducenti del Belpaese amano guidare più della maggior parte degli europei (54% vs. 42%), percentuale che cresce se si considera il sesso maschile (61% verso il 46% della media europea). Inoltre è 46% degli italiani vede la propria auto come un'estensione della propria personalità. Il 48% la preferisce ai videogames, il 35% allo sport o ad una bevuta in compagnia, il 13% ad un’uscita con gli amici. Il 9% preferisce la guida al sesso. Il 59% "spera che le generazioni future continuino ad avere la possibilità di guidare le auto".

Chi è a favore della guida autonoma

Solo il 33% dei coinvolti nel sondaggio europeo sono pronti a dare il benvenuto all'arrivo di auto a guida autonoma. Diversamente dalle aspettative in Europa il maggiore interesse per le auto a guida autonoma non arriva dai più giovani, ma tra la fascia di età 25-34 anni (36%). Mazda ha raccolto questi dati in prospettiva dello sviluppo della guida autonoma sulle auto, processo che sostanzialmente sta avviando ogni brand. Pronti al futuro?