Royal Wedding: Harry e Meghan via a bordo di una Jaguar ecologica

Se non è stato l'evento dell'anno poco ci manca. Il Royal Wedding ha visto monopolizzare l'informazione dei principali TG e quotidiani di tutto il mondo. La cerimonia che ha unito in matrimonio il Principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle, è stata passata ai raggi x dai rivelandone tutte le curiosità.

Jaguar E-Type Concept Zero

E allora perché non soffermarsi sull'auto con cui i novelli sposi si sono spostati dal Castello di Windsor a Frogmore House? All'occhio degli spettatori più attenti e scafati in tema di auto non sarà sfuggita la stupenda Jaguar E-Type argentata da Harry. Un modello iconico risalente al 1968, anche se in questo caso si tratta del Concept Zero, ovvero una versione elettrica di questa splendida auto classica.

Le curiosità dell'auto

La vettura eco-friendly, dal valore di 350mila sterline, presentava diverse particolarità: dalla targa personalizzata con la data del matrimonio (190518), fino alla guida a sinistra, contrariamente a quanto avviene nel Regno Unito (una circostanza che qualcuno attribuisce alle origini americane della consorte del Principe). Riguardo alle caratteristiche tecniche dell'affascinante decappotabile sviluppata dal dipartimento Classic di Jaguar Land Rover, va segnalato il motore silenzioso da 220 kW e per raggiungere i 100 km/h in poco più di 5,5 secondi.