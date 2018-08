Jaguar lancia la campagna "The Pace" e sceglie come volto Daniele Bossari

Jaguar ha presentato la campagna The Pace, progetto dal respiro internazionale che vede il brand in prima linea nel dettare il ritmo del cambiamento. Ispirato dalle vetture della famiglia Pace, quali F-Pace, E-Pace e l'elettrica I-Pace, la campagna vuole dare voce alla velocità dell'innovazione, raccontando l'evoluzione della realtà che stiamo vivendo.

Guidata da questo spirito di rivoluzione, il marchio del giaguaro ha dato vita a collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale per sviluppare una prima stagione di eventi volti a celebrare coloro che hanno contribuito a innovare fortemente non solo la scena musicale e il mondo dello spettacolo, ma anche il nostro sguardo verso la realtà.

Un Pacesetter definisce nuove regole, ha il coraggio di fare scelte diverse, percorrere nuove strade e lasciare il segno. Per l'Italia è stato scelto come Pacesetter d'eccezione Daniele Bossari che con il suo carisma ha saputo rompere gli schemi e dettare nuove regole in una realtà in costante trasformazione. La carriera di Bossari si è infatti evoluta a tempo di musica, a partire dagli esordi in radio e proseguendo con i numerosi programmi televisivi condotti dagli anni '90 ad oggi; fra questi ci sono alcuni fra i più interessanti progetti del piccolo schermo, come i primi talent show italiani, che hanno visto Bossari pioniere nel proporre un nuovo format di intrattenimento.

Nel ruolo di Pacesetter che saprà interpretare al meglio, Daniele Bossari si fa portavoce di una fresca scia di cambiamento, un ritmo incalzante che si adatta alla costante trasformazione dei nostri tempi; allo stesso modo Jaguar apre la strada all'innovazione, ne determina tempi e velocità portando su strada il concept "The Art of Performance".

"Sono molto felice di partecipare al progetto The Pace" commenta Daniele Bossari "Quello che più mi ha affascinato della campagna, oltre all'incredibile fascino del brand e delle sue auto, è il concept che viene portato alla luce. The Pace per Jaguar significa dettare la velocità dell'innovazione, stare al passo con i tempi che stiamo vivendo, seguire i ritmi con cui l'evoluzione della tecnologia sta accelerando le nostre vite. Jaguar detta il ritmo del cambiamento e io spero di essere un buon Pacesetter, diventando portavoce delle trasformazioni del nostro tempo".