Jaguar Land Rover inaugura un nuovo stabilimento in Slovacchia

Jaguar Land Rover inaugura un modernissimo impianto a Nitra, in Slovacchia, che rappresenta un investimento da 1,4 miliardi di euro. E' la prima volta che una casa costruttrice automobilistica britannica apre una fabbrica in Slovacchia. Con l'apertura dell'impianto di Nitra, Jaguar Land Rover, che concentra nel Regno Unito anima e cuore delle proprie attività, compie un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione globale della società, che nel 2014 aveva già stretto una joint venture in Cina e aperto una fabbrica in Brasile nel 2016, supportata dal contratto manufatturiero in India dal 2011 e in Austria dal 2017.

La creazione di nuovi impianti internazionali consente a Jaguar Land Rover di offrire alla propria clientela veicoli sempre più desiderabili, di proteggersi dalle fluttuazioni valutarie e di restare competitiva a livello globale. L'impianto di Nitra impiega ad oggi circa 1500 dipendenti, il 98% dei quali di nazionalità slovacca, con una rappresentanza femminile del 30%. A novembre avrà inizio la seconda fase di assunzioni, che vedrà altre 850 persone aggiungersi al qualificato team di Nitra. Tutti i dipendenti della fabbrica hanno partecipato ad un training personalizzato di 12 settimane presso la prima Training Academy estera, un istituto che rappresenta un investimento di 7,5 milioni di euro.

Il nuovo stabilimento di 300.000 metri quadrati è all'avanguardia in Slovacchia per capacità ingegneristiche e nella lavorazione dell'alluminio e vanta una capacità produttiva annuale di 150.000 veicoli. Nell'ambito dell'impegno societario, che è quello di offrire ai clienti veicoli leggeri e ad alta tecnologia, a settembre è stata finalizzata la prima Land Rover Discovery. Lo stabilimento vanta tecnologie all'avanguardia ed è il primo in Europa ad impiegare la linea Pulse dell'azienda Kuka, più veloce del 30% rispetto ai convenzionali sistemi di trasferimento. L'impianto di verniciatura altamente automatizzato assicura la più alta qualità e riduce al minimo l'impatto ambientale.

Proiettata al futuro, la fabbrica è stata progettata con una flessibilità che consente di adottare tecnologie produttive smart e connesse, come la visualizzazione dello shop floor con l'impiego dei dati in tempo reale per la risoluzione di problemi, garantendo maggiore efficienza nei processi produttivi, nella qualità e nella distribuzione. La Slovacchia vanta un affermato e prestigioso settore automobilistico, che rappresenta il 44% della produzione industriale del Paese. Con una rete consolidata di fornitori nelle immediate vicinanze, Jaguar Land Rover ha individuato e localizzato, a supporto della produzione della Discovery a Nitra, molti componenti come i sedili e le ruote, creando molte migliaia di posti di lavoro aggiuntivi nella catena dei fornitori slovacchi.