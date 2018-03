Jeep affiancherà i Rolling Stones nel tour europeo

Come avevano promessso, i Rolling Stones torneranno in tournée con 14 grandi concerti tra maggio e luglio in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Polonia. E il marchio Jeep li accompagnerà, per la terza volta, in questa nuova avventura che vedrà Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood continuare l'enorme successo del tour europeo dello scorso autunno.

Tantissime le affinità tra i Rolling Stones, una delle rock band più longeve e conosciute al mondo, che ha rivoluzionato la storia della musica rock imponendo per decenni il suo stile unico e fuori dagli schemi, e il leggendario marchio di SUV globale che da oltre 75 anni è la più autentica espressione di libertà e avventura nel campo automobilistico. Prodotto da Concerts West/AEG Presents, il tour "STONES - NO FILTER" partirà da Dublino (Irlanda) il 17 maggio, per poi spostarsi nel Regno Unito - Londra (22-25 maggio), Southampton (29 maggio), Coventry (2 giugno), Manchester (5 giugno), Edimburgo (9 giugno), Cardiff (15 giugno), una seconda data a Londra al Twickenham Stadium (19 giugno), poi a Berlino (22 giugno), Marsiglia (26 giugno), Stoccarda (30 giugno), Praga (4 luglio) e Varsavia (8 luglio).

Si rinnova così una collaborazione esclusiva nata nel 2014 quando il brand Jeep accompagnò la band nella tournée europea "14 On Fire" e poi proseguita lo scorso anno con l'avvincente 2017 "Rolling Stones - No Filter". Oggi è la volta dell'emozionante "Stones - No Filter" 2018 che vedrà in prima fila l'intera gamma Jeep esposta in un'area caratterizzata dagli stilemi Jeep e posizionata in punti di grande afflusso, dove sarà possibile vivere una brand experience coinvolgente nel segno della musica più travolgente e dei SUV più iconici del mondo.