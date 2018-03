Jeep premiata con il Creativity Award 2018 al Salone di Ginevra

Il marchio Jeep si è aggiudicato il titolo di "miglior spazio espositivo" del Salone di Ginevra 2018, palcoscenico tra i più famosi al mondo dove il brand ha presentato, con un reveal spettacolare, due anteprime per la regione EMEA: la nuova Jeep Wrangler, la quarta generazione dell'icona americana, e la nuova Cherokee 2019, l'evoluzione del SUV che ha fatto la storia della categoria.

Fino a domenica prossima il pubblico potrà ammirare lo stand Jeep che, rispetto alla scorse edizioni, si presenta in una veste completamente nuova e con una superficie raddoppiata. Proprio la sua imponente scenografia ha conquistato la giuria del Club Pubblicità e Comunicazione di Ginevra (CPG) che, dal 2004, assegna ogni anno il prestigioso "Creativity Award" dopo due giorni di visite dei padiglioni del salone e un'attenta valutazione secondo diversi parametri di giudizio.

In particolare, gli esperti sono rimasti colpiti dal forte impatto scenografico dello stand Jeep che mette in risalto la doppia essenza insita nel marchio americano. Da una parte, infatti, il pubblico + rapito dal diffuso impiego di materiali naturali, come il legno, e dalle suggestive immagini proiettate su grandi schermi: va in scena lo spirito d'avventura e le capacità off-road dei modelli Jeep. Un'ambientazione "selvaggia" che si fonde perfettamente con un'area dal look più metropolitano - impreziosita da texture in pietra e da una superficie nera lucida - dove trovano posto i modelli più raffinati ed esclusivi. A unire le due zone una strada diagonale in vetro, posta al centro, con linee di luci a LED integrate. Fascino che non dimentica certo le origini del marchio, come dimostra l'esposizione dell'inarrestabile Willys-Overland MB del 1941, quello che viene universalmente riconosciuto come il primo veicolo Jeep da cui nasce la leggenda del marchio americano.

Va infine ricordato che l'area premiata con il "Creativity Award 2018" ospita altre importanti novità Jeep: dal Grand Cherokee Trackhawk, il SUV Jeep più potente di sempre, alla nuova serie speciale Jeep Compass "Night Eagle", insieme alle ultime novitù nella gamma Renegade e Grand Cherokee, oltre a quattro esemplari Jeep accessoriati by Mopar, tra cui la nuova Wrangler Sahara 5 porte con inedita personalizzazione che ne potenzia ulteriormente le prestazioni off-road.