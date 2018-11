Ultraspeech: Jeep trasmetterà i messaggi vocali più coinvolgenti per il Derby d'Italia

Via al nuovo progetto "Ultraspeech" realizzato dal marchio Jeep che consentirà a tutti gli appassionati della Juventus d'inviare parole di incitamento, in vista dell'attesissima partita Juventus-Inter del 7 dicembre. In occasione del match, infatti, sarà trasmesso all'Allianz Stadium un messaggio corale, di circa 90", che raccoglierà i messaggi vocali più belli e coinvolgenti dei tifosi bianconeri.

Partecipare è facile: basta collegarsi al sito www.jeepultraspeech.it e lasciare i propri dati personali, per poi ricevere il numero telefonico dove inviare, tramite Whatsapp, il messaggio vocale per supportare la squadra bianconera chiamata a questa ennesima sfida. Del resto, se è vero che alcune parole possono cambiare il mondo, lo è ancora di più nel calcio dove le parole giuste, dette al momento giusto, possono cambiare le sorti una partita o di un'intera stagione. Insomma, oltre alle parole che restano chiuse tra le mura di uno spogliatoio, ci sono anche le voci dei fan che spingono qualunque formazione sportiva a buttare il cuore oltre l'ostacolo.

Il progetto "Ultraspeech" consolida lo straordinario connubio tra Jeep e Juventus che è ormai giunto alla settima stagione ed è cresciuto di anno in anno nel segno del successo. Oltre alla tradizione gloriosa e alla fama mondiale, infatti, Jeep e Juventus condividono un'insaziabile fame di trionfi e la volontà di migliorare continuamente superando i limiti, senza sentirsi mai arrivati. In fondo, nello sport come in un viaggio, il piacere non risiede solo nella meta ma soprattutto nel percorso da compiere. E a bordo di un inarrestabile SUV Jeep è possibile affrontare anche i percorsi più duri e impegnativi.