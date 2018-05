Mercedes come toilette, l’ennesimo lusso di Kim Jong Un

È noto che i servizi segreti di tutto il mondo monitorino lo stato di salute dei leader stranieri, ma una cosa del genere non molti potevano immaginarla: gli escrementi di Kim Jong Un, dittatore coreano, viaggiano con lui. In Mercedes.

Due Mercedes per gli spostamenti

Amante del brand tedesco, come auto privata ha una blindatissima vettura che usa per i suoi viaggi. Accanto a questa ne corre un'altra che al suo interno dispone di una lussuosa toilette.Potrebbe sembrare l’ennesimo lusso stravagante di Kim Jong Un, detto anche il "dittatore bambino" per via della sua giovane età.

Per il suo primo spostamento in Cina, utilizzò il treno privato del padre con poltrone e agi a cui aggiunse computer e musica, cibo e alcool europeo. A tutta la regione venne tolta l’elettricità al passaggio, così che il treno potesse procedere senza indugi: la velocità non superava i 60 km/h poiché i vagoni sono blindati e pesanti. L’auto toilette era sempre al seguito.

Auto-toilette al seguito

"Non usa mai un bagno pubblico – confessa al Post il disertore Lee Yun-keol - il capo della Corea del Nord ha un bagno personale che lo segue quando viaggia", Lee ha lavorato nel Comando di Guardia nordcoreano prima di rifugiarsi in Corea del Sud nel 2005, dove gestisce un think tank, il Centro di servizi di informazione strategica della Corea del Nord. La protezione degli escrementi, infatti, impedisce di capire lo stato di salute del dittatore a spie straniere e non. Questa volta, dunque… è solo sicurezza.