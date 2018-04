Lamborghini partner di IED Torino: gli studenti immaginano le auto del futuro

L’Istituto Europeo di Design di Torino ha scelto Lamborghini per il progetto di tesi degli studenti del terzo anno del Corso in Transportation Design a.a. 2017/18. Lo scorso novembre, presso il quartier generale di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, i diplomandi hanno ricevuto il brief su cui iniziare a lavorare: Gandini’s revolution.

Negli anni Sessanta e Settanta, la mano del designer Marcello Gandini ha disegnato per Lamborghini due modelli (Miura e Countach) che hanno cambiato il modo di concepire le automobili e, cinquant’anni dopo, ai giovani designer IED è stato chiesto di immaginare un nuovo modello che, come i suoi antenati, possa essere al contempo punto di rottura e inizio di un nuovo corso stilistico.

I 38 studenti hanno cominciato a lavorare sulle proposte progettuali, prima individualmente, poi divisi in piccoli gruppi da 3/4 persone. La progettazione è in pieno sviluppo sotto l’occhio attento dei docenti IED e con la supervisione di Manuele Amprimo, ex-studente IED Torino, oggi Chief Interior Designer Lamborghini. Simulando l’iter progettuale di un Centro Stile, gli studenti sono chiamati a dare risposte concrete alle esigenze di una committenza reale, e il lavoro prevede molteplici step. A maggio si svolgerà in IED la revisione intermedia con gli studenti, altra tappa del processo che culminerà con la discussione delle tesi nel mese di luglio 2018.

I progetti elaborati in collaborazione con Lamborghini sono realizzati da: Filippo Beccastrini, Prashant Bhavsar Jugal (India), Andrea Canzi, Desiree Casano, Pietro Castiglioni, Thomas Cerato (Svizzera), Prithvi Chauhan (India), Matteo Crispino, Lorenzo Crosa, Gabriele Cuccu, Gennaro Di Lorenzo, Savio Lee Domenico (Argentina), Amedeo D’Oro, Elizabeth Kozlova (Cipro), Bao Lian Jian (Cina), Yanhao Liu (Cina), Riccardo Miletto, Giovanni Moglia, Nicolas Molina Sarmiento (Colombia), Andrea Napione, Dana Odesser (Israele), Davide Penno, Mirko Pocobello, Matteo Prola, Pietro Salza, Isaia Scivoletto, Valentina Sclafani, Giorgio Strada, Frederic Tomasini (Svizzera), Emanuele Tomassorri, Dumitru Topada, Ivan Turturici, Hyunjun Uhm (Corea del Sud), Sundhar Vadivelan Shyam (India), Francesca Vesprini, Minhang Wang (Cina), Zikun Xiong (Cina), Chonggjian Xu (Cina), diplomandi del Corso in Transportation Design a.a. 2017/18 IED Torino. Il Corso in Transportation Design IED Torino è coordinato da Michele Albera, sotto la supervisione di Luca Borgogno, Coordinatore IED mobility lab.