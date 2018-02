Automobili Lamborghini premiata col riconoscimento "Top Employer Italia"

Automobili Lamborghini si conferma nuovamente un datore di lavoro sempre più attrattivo aggiudicandosi per il quinto anno consecutivo la prestigiosa certificazione “Top Employer Italia 2018”, riconoscimento assegnato annualmente dal Top Employers Institute alle imprese con eccellenti ambienti di lavoro e avanzate politiche di gestione delle Risorse Umane.

Questo premio si aggiunge ai più recenti successi ottenuti dalla Casa di Sant’Agata Bolognese sotto tutti i principali indicatori. Nel 2017 è stato difatti registrato il record di vendite con 3.815 vetture consegnate a livello mondiale, (+10%), record storici in tutte le tre macro-regioni (America, EMEA e Asia Pacifico) e numeri di vendita quasi triplicati dal 2010 a oggi. Sempre nel 2017 si è aggiunto lo sviluppo del sito produttivo, raddoppiato in 12 mesi da 80.000 mq a 160.000 mq per il progetto Urus, il nuovo Super SUV Lamborghini.

Cifre record anche sul fronte del numero dei dipendenti: sono state completate le 500 assunzioni a tempo indeterminato dall’inizio del progetto, di cui oltre 200 sono state effettuate lo scorso anno. I nuovi ingressi hanno portato il numero totale dei dipendenti a rasentare quota 1.600 a fine 2017. A questi si aggiungeranno ulteriori ingressi per il nuovo reparto di verniciatura, che diventerà operativo nel sito di Sant’Agata Bolognese entro la fine di quest’anno.

Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, commenta: “La nostra storia di successo, oggi premiata per il quinto anno consecutivo dal Top Employers Institute, ci insegna che risultati straordinari si ottengono grazie a persone straordinarie. Il nostro obiettivo è quello di porre le persone al centro in tutto quello che facciamo. Investire su di loro e sul benessere dell’ambiente di lavoro è per noi di fondamentale importanza per poter ambire a obiettivi sempre più sfidanti”.

L’attenzione dell’Azienda rivolta ai propri dipendenti passa attraverso l’articolato programma di People Care, che in tema di promozione della salute prevede campagne di sensibilizzazione sulla corretta alimentazione anche presso il ristorante aziendale, vaccinazioni e screening senologico gratuito in collaborazione con la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) e un’assicurazione sanitaria che include rimborsi e pacchetti prevenzione gratuiti estesi a tutto il nucleo familiare.

Le dipendenti in gravidanza possono beneficiare di una serie di servizi, tra cui il pacchetto maternità previsto dall’assicurazione sanitaria, il maternity e paternity kit consegnato alla nascita del figlio, parcheggi rosa e iniziative formative come il coaching dedicato alle neomamme rientrate al lavoro. E’ inoltre prevista l’integrazione della retribuzione fino al 60% dello stipendio nel periodo di maternità e paternità facoltativa e ulteriori permessi retribuiti per malattia dei figli.

A queste iniziative si aggiunge la possibilità di usufruire di un sistema di flexible benefit, di un programma di car pooling, di convenzioni con asili, centri fitness, attività commerciali e culturali del territorio, e dell’utilizzo gratuito di strutture sportive ed eventi dedicati ai dipendenti e alle loro famiglie.

Automobili Lamborghini investe nella formazione offrendo un articolato programma formativo e un sistema di valorizzazione dei titoli di studio. A questi si aggiungono le importanti partnership con scuole e realtà accademiche, tra cui il MIT (Massachussets Institute of Technology) di Boston e la Fondazione Bologna Business School. Di altrettanta rilevanza il progetto DESI (Dual Education System Italy), un percorso formativo che, ispirato al modello duale tedesco, combina la teoria scolastica con la formazione pratica in azienda, e l’adesione a MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna), un hub per la formazione d'eccellenza in collaborazione con le principali aziende automotive del territorio ed importanti Università della Regione.

Oltre a questi progetti, Automobili Lamborghini sostiene prestigiose realtà culturali locali, come la Fondazione Cineteca di Bologna ed il Teatro Comunale. Con quest’ultimo l’Azienda ha lanciato nel 2017 il programma “Tracce Musicali”, orientato a diffondere e sostenere la cultura musicale tra i giovani e gli studenti del territorio.

Le relazioni sindacali in Lamborghini fanno infine dell’Azienda di Sant’Agata un modello virtuoso ispirato al dialogo continuo, alla trasparenza e alla collaborazione tra Impresa e Rappresentanze Sindacali.