Lancia Ypsilon protagonista della "Pink Parade" a Milano

Si è svolta domenica a Milano la Pink Parade. La 'Corsa in Rosa' dedicata alla ricerca per il tumore al seno a sostegno della fondazione Umberto Veronesi che vede Lancia come main sponsor. Un'iniziativa di successo e in grande crescita: dai 3.500 partecipanti del 2014 si è infatti giunti l'anno scorso alle 12.000 presenze di quest'edizione.

E anche quest'anno nonostante la pioggia la partecipazione è stata enorme. Ad aprire la corsa in piazza Duomo, una Ypsilon wrappata rosa dedicata alla ricerca. Molto attivo anche lo stand Ypsilon dedicato alla salute e alla prevenzione, anche attraverso l'attività fisica con l'hashtag dedicato #YpsilonMovement.