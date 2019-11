"Lamborghini – Dove. Perché. Chi. Quando. Cosa.” Il mondo della Casa del Toro in un nuovo libro

Il mondo della Casa del Toro, dalle origini al suo presente di record e successi, è protagonista del nuovo volume fotografico “Lamborghini – Dove. Perché. Chi. Quando. Cosa.” edito da Rizzoli. Un libro di 224 pagine, dell’autore Antonio Ghini, i cui capitoli sono scanditi secondo la più classica delle regole di comunicazione, quella anglosassone delle 5 W: Who, What, When, Where, Why.

Attraverso la fisicità di un oggetto tradizionale come il libro, unita all’uso di un linguaggio giovane e contemporaneo, il lettore è guidato in un percorso di approfondimento della storia e presente del marchio sulla base delle consuete chiavi di ricerca con cui oggi si è abituati a cercare notizie sul web. Il racconto mette in relazione il ‘Dove’, il territorio emiliano, in cui Lamborghini è nata nel 1963 a Sant’Agata Bolognese, terra di motori e passione, insieme al ‘Chi’, i personaggi che hanno scandito oltre 50 anni di mito: non solo Ferruccio Lamborghini, il fondatore, ma anche i grandi ingegneri e designer del passato fino ai protagonisti di oggi, come Stefano Domenicali, attuale Chairman e CEO. Il viaggio continua tra i ‘Perché’, le cui risposte sono capaci di spiegare l’unicità del marchio del Toro, e il ‘Quando’, narrazione storica delle vicende che hanno marcato la sua evoluzione fino a oggi, attraverso la dedizione e la sapienza professionale dei suoi protagonisti. Infine il ‘Cosa’, cioè il cuore di Lamborghini, le sue auto.

Le pagine guidano il lettore nel racconto dei modelli iconici divisi in tre famiglie, noti per le loro caratteristiche di avanguardia stilistica e tecnologica e capaci di posizionarsi nelle rispettive epoche al vertice assoluto delle prestazioni, come la Miura, la Countach, la Diablo, la Murciélago e oggi l’Aventador. Un racconto testuale e fotografico che crea un ponte tra la prima Lamborghini e le ultime, come l’Urus, il Super SUV che ha rivoluzionato le sorti dell’Azienda, fino all’ultima, la Sián FKP 37 del 2019, primo passo del percorso di ibridizzazione di Lamborghini.

Infine uno sguardo al futuro, vocazione insita nel DNA del marchio, con le immagini della Lamborghini del domani, l’elettrica Terzo Millennio, capace di dimostrare che non ci sono rivoluzioni capaci di mortificare la passione per l’automobile. Il volume è in vendita al prezzo di €75 presso tutte le librerie italiane e lo store Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. Tradotto in tre lingue (italiano, inglese e francese), da febbraio 2020 sarà inoltre distribuito in 70 paesi.