San Valentino: una giornata senza freni con la pornostar Malena su DMAX

Per un'alternativa al San Valentino romantico, nel giorno dedicato all’amore, DMAX (canale 52, gruppo Discovery Italia) dalle ore 14:00 fino a notte fonda ci sarà una programmazione speciale: Malena, diva hard ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, presenterà infatti "I LOVE MY CAR”, una giornata “senza freni”.

Il programma

Il mondo delle quattroruote sarà rivisitato dalla protagonista nelle vesti di meccanica hot, pronta a elargire consigli “utilissimi” sul “sexy-toy” più desiderato dagli uomini: l’auto. Qui connubio vincente donne e motori viene rivisitato in una chiave un po’ erotica ma nello stesso tempo un po’ ironica attraverso i tutorial dell'attrice. Appassionati di auto e non potranno vedere come preparare la vettura per un primo appuntamento secondo i suoi sapienti consigli, ma anche conoscere gli elementi essenziali del car wash, fino allo svelamento per filo e per segno del “car -asutra”.

“A San Valentino ci penserò io, a mettere in moto le vostre fantasie più nascoste”, annuncia la provocante Malena nello spot di presentazione all’evento. Non rimane quindi che gustarsi lo spettacolo e prendere appunti…Forse. Sempre se stasera non avete di meglio da fare.