Mazda Motor Europe: nuove nomine a livello mondiale ed europeo

Mazda Motor Europe (MME) ha annunciato oggi che Colin Maddocks, attuale Chief Financial Officer presso MME, assume con effetto immediato la nuova carica di Vice President e Chief Sales Finance Officer per l’Europa e il Nord America.



Nel nuovo incarico, Maddocks assumerà la guida dello sviluppo e dell’implementazione della strategia finanziaria Mazda per la vendita al pubblico, leasing e vendita alle aziende per tutte le attività Mazda in Nord America e in Europa, nonché la gestione delle relazioni con tutti i partner bancari attuali e potenziali.



Colin Maddocks ha iniziato la sua carriera in Mazda nel 2005 quale Director Network Development and Financing. Nel 2009 è diventato Director Financial Services, responsabile della nuova strategia sui servizi finanziari del brand, focalizzata sulle relazioni con i partner bancari. Ha fatto parte del team esecutivo dell’azienda dal 2014 ed è stato CFO MME dall'ottobre del 2015. Nella sua nuova posizione, riferirà a Jeff Guyton, President e CEO di MME, nonché a Masahiro Moro, President e CEO di Mazda North American Operations.



A seguito di questa nuova nomina, Giovanni Barbieri, attuale Director of Finance presso MME, viene nominato con effetto immediato Vice President e Chief Financial Officer di MME e assume la guida delle funzioni finanziarie in Mazda Europe. Arrivato in Mazda nel 2006, ha fatto esperienza in diverse aree finanziarie presso Mazda Italia e, più recentemente, nel quartiere generale di Mazda Europa.