All'asta la monkey bike di John Lennon

E' una Honda XUC 91H di colore rosso con piccole ruote da cross, con cui John Lennon è stato più volte immortalato. Sarà messa all'asta da H&H Classics il 4 marzo al Bickenhill, Solihull, in Inghilterra. Il suo valore stimato è di circa 30mila sterline.

La storia

La "monkey bike" (dal nome dato alle moto di questo modello), una Honda XUC 91H, veniva utilizzata dall'ex Beatle per spostarsi all'interno della sua proprietà di Tittenhurst Park nel Surrey dal 1969 al 1971. Poi venne venduta a Henry Graham, passando qualche mese più tardi nelle mani del suo attuale proprietario, John Harington. L'uomo ha spesso esposto la motocicletta in numerosi eventi e mostre, prima di decidere di venderla. "Siamo ovviamente eccitati ed entusiasti per la vendita di questa moto, vista la sua straordinaria origine", ha spiegato, Mark Bryan, direttore delle vendite del MotorcycleDepartment di H&H Classics. Lennon era infatti un vero e proprio appassionato di veicoli “creativi”.

A proposito di passione…

Nella storia di Lennon ci sono anche leRollsRoyce, diventate nel tempo veri e propri feticci. Appena consegnatagli la Phantom V, il 3 giugno del 1965, ad esempio ordinò subito diverse modifiche interne per adattarla allo stile di vita da rockstar: sedile posteriore trasformato in letto matrimoniale, televisore, telefono e giradischi a bordo, sistema audio con collegamento a un megafono esterno, per non parlare degli eccentrici colori della carrozzeria. L’artista la tenne fino al 1977. In questo caso l’ultimo proprietario, JimPattison, donò il mezzo alRoyalBritish Columbia Museum di Victoria , Columbia Britannica, in Canada.