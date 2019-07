Morte Carlin Dunne: gli organizzatori della Pikes Peak e Ducati aprono una raccolta fondi

La morte del pilota del team Spider Grips Ducati Carlin Dunne, avvenuta lo scorso 30 giugno mentre correva la Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) ha profondamente scosso gli appassionati di motociclismo, lasciando un senso di vuoto e dolore in tutta la comunità a due ruote.

Anche per questo motivo, la società organizzatrice della Pikes Peak Hill Climb insieme a Ducati Nord America ha deciso di creare un account di raccolta fondi su GoFundMe, destinato ad offrire un ulteriore supporto alla mamma di Carlin. L’obiettivo della campagna di raccolta fondi, che è stata aperta con la donazione di 932 dollari realizzata dal Consiglio di Amministrazione della PPIHC, è stato fissato a 100.932 dollari. Il 932 rappresenta l’ipotetico tempo (9’32”) che Carlin Dunne, avrebbe fatto conquistando anche il nuovo record del tracciato, se non fosse incappato nella fatale caduta, occorsagli a pochi metri dal traguardo.



Nella pagina della raccolta fondi è disponibile anche l’ultima registrazione del video blog di Carlin Dunne, fatta il giorno prima della gara, così come l’emozionante tributo dei suoi avversari, che gli hanno reso omaggio durante la cerimonia di premiazione. La pagina creata su GoFundMe è l’unico canale ufficiale per le donazioni ed il supporto a favore del pilota: https://www.gofundme.com/ carlin-dunne-932