"Michael Schumacher 50": inaugurata la mostra al Museo Ferrari

Ieri, 3 gennaio 2019, Michael Schumacher ha compiuto 50 anni. Il campione di Formula 1 tedesco, vincitore di 7 titoli mondiali, che nell’immaginario collettivo è legato indissolubilmente al Cavallino rampante della Ferrari, sta ancora lottando con le conseguenze del terribile incidente sciistico che lo vide coinvolto il 29 dicembre 2013 durante un fuori pista a Méribel, in Francia.

Per rendere omaggio a uno dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo, che ha contribuito ad alimentare il mito delle rosse, la Ferrari – come vi raccontammo nelle scorse settimane – ha deciso di dedicare al driver tedesco una mostra all’interno del Museo Ferrari di Maranello, chiamata "Michael 50" e organizzata con la fondazione Keep Fighting.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nello spazio espositivo, oltre ai modelli Ferrari che hanno fatto la storia del marchio, vi sono ben due sale dedicate a Schumi: in una ci sono tutte le monoposto da lui guidate, mentre l’altra è dedicata al suo periodo da collaudatore (subito dopo il primo ritiro) in cui fece da consulente per lo sviluppo di vetture stradali. La mostra è stata inaugurata ieri e tanti appassionati sono accorsi per rendere il proprio omaggio al loro idolo.