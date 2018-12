Museo Ferrari: una mostra per i 50 anni di Michael Schumacher

Il 3 gennaio 2019 Michael Schumacher compirà 50 anni. Per l'occasione il Museo Ferrari ha scelto di dedicare una mostra speciale al pilota tedesco, rimasto vittima di un grave incidente sciistico il 29 dicembre 2013 che da allora lo costringe a letto.

Un vero e proprio omaggio per il pilota più vincente di sempre nella storia del Cavallino Rampante. Schumi, infatti, occupa un posto speciale nella leggenda delle rosse: in undici stagioni al volante dei bolidi di Maranello (1996-2006) il tedesco ha conquistato 5 Mondiali Piloti consecutivi, dal 2000 al 2004 e ha contribuito alla conquista di 6 Titoli Costruttori della Ferrari.

La mostra, chiamata "Michael 50'' e allestita in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting, ripercorrerà quelle annate memorabili che hanno emozionato il popolo ferrarista in una maniera senza precedenti contribuendo ad alimentare il mito della Ferrari e consacrando Schumacher (7 volte campione del mondo) come uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1.