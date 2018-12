Multe auto, nel 2019 arriva l'aumento

Solitamente il nuovo anno porta con sé rincari e aumenti su tasse e bollette. Non farà eccezione il 2019, anno in cui scatterà anche l'aumento biennale degli importi delle sanzioni per infrazioni del Codice della Strada. Come previsto dall'art. 195 del Codice della Strada (d.l. n. 285/1992 e successive modificazioni ) comma 3, infatti, ''la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti''.

In attesa dell'ufficialità

Nei giorni scorsi ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale ha ipotizzato un aumento degli importi delle multe del 2,4%, mentre l'Istat ha comunicato un aumento del 2,2% tra dicembre 2016 e novembre 2018. Gli aumenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019 ma come ricorda ASAPS per l'ufficialità occorre attendere la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia sulla Gazzetta Ufficiale a fine anno.

Di quanto aumenteranno le multe nel 2019?

"Se fosse confermato l'aumento del 2,2% - scrive ASAPS sul proprio sito ufficiale - i divieti di sosta semplici dovrebbero passare da 41 a 42 euro, le violazioni alle Ztl e alle corsie bus da 81 a 83, uso del cellulare alla guida da 161 a 165 euro, l'omessa revisione da 169 a 173 euro, l'eccesso di velocità di non oltre 10 km/h rispetto al limite da 41 a 42 euro, l'eccesso di velocità fra 10 e 40 km/h oltre il limite da 169 a 173 euro, l'eccesso di velocità fra 40 e 60 km/h oltre il limite da 532 a 544 euro, l'eccesso di velocità di 60 km/h oltre il limite da 829 a 847 euro. (ASAPS)".