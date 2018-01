Nissan, il mercato italiano in forte crescita: chiuso il 2017 con un +13,56 nelle vendite

E' stato un 2017 all'insegna della crescita quello di Nissan in Italia. Nel corso dell'anno sono state vendute infatti 62.708 vetture, il 13,56% in piu' rispetto al 2016. Un dato di crescita superiore a quello registrato dal mercato che è aumentato in media del 7,92% rispetto all'anno precedente.

La quota del mercato auto raggiunta da Nissan nel 2017 è il 3,2%, in aumento rispetto al 3,02% del 2016, mentre nei veicoli commerciali Nissan ha registrato una quota del 4%, confermando l'ottimo risultato del 2016. Nel complesso, Nissan ha conseguito il 3,3% di totale quota di mercato e cresce dello 0,2% rispetto al 2016. Nissan Qashqai rappresenta il modello trainante rimanendo stabilmente, nel corso del 2017, nella top ten dei diesel, dei crossover e del segmento C. Qashqai ha chiuso l'anno con 31.348 unità vendute guadagnando l'8,72% rispetto al 2016 e crescendo più della media del mercato sia nel segmento diesel che nel segmento C, risultando poi terzo assoluto nei crossover. Considerando il solo mese di dicembre, Qashqai e' passato dal nono al quinto posto nei diesel.

Dopo Qashqai, i modelli più venduti nel 2017 sono stati Micra (16.851 unità e 31esimo nella top 50 del 2017) e Juke (7.291). Nel 2017 Nissan si è confermata con LEAF, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo, leader nel mercato elettrico nazionale con 482 unita' vendute (25% di quota di mercato) alle quali si aggiungono 287 veicoli commerciali 100% elettrici (54% di quota di mercato). Nel complesso Nissan ha venduto nel 2017 un totale di 769 veicoli elettrici registrando una quota di mercato complessiva del 31%. Nel solo mese di dicembre Nissan ha venduto un totale di 4.994 veicoli divisi tra 4.145 autovetture (in crescita di oltre il 25% rispetto a novembre e in controtendenza rispetto al mercato che ha perso il 3,17%) e 774 veicoli commerciali. La quota di mercato complessiva è del 3,44%, di cui il 3,42% relativo al mercato delle autovetture, così suddiviso: vendite a privati 3,22% (in crescita rispetto al 2,79% di novembre e in controtendenza rispetto al mercato che perde il 12%), vendite ad aziende per il 2,13% (in crescita rispetto all'1,83%) e ai noleggi per il 6,25% (in crescita rispetto al 3,52%). Nel settore dei veicoli commerciali, la quota di mercato Nissan è del 3,54% (in linea con il mese precedente).