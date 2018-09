La tennista Naomi Osaka nominata ambasciatrice globale Nissan

A pochi giorni dalla vittoria del suo primo torneo del Grande Slam, la tennista Naomi Osaka è stata nominata da Nissan nuova ambasciatrice del brand. L’annuncio avvenuto presso la sede centrale di Nissan a Yokohama, è stato anche una delle prime apparizioni della tennista in Giappone dopo la vittoria del titolo lo scorso 8 settembre a New York.

Forte di un servizio imprendibile, Naomi Osaka è diventata la prima giocatrice giapponese a vincere un torneo singolare femminile del Grande Slam. Nata in Giappone da madre nipponica e padre haitiano-americano, si è trasferita negli Stati Uniti all’età di 3 anni e gioca per il Giappone.

“Questa settimana è un sogno che è diventato realtà. Sono veramente onorata di rappresentare il Giappone e ora anche Nissan su un palcoscenico mondiale”, ha dichiarato Naomi Osaka. “Ho scelto di collaborare con Nissan per il suo DNA giapponese e per lo spirito di competizione internazionale. È un brand sempre pronto a superare le sfide e non vedo l’ora di trasmettere questa visione improntata all’innovazione e al piacere di guida a nuovi clienti in tutto il mondo.”

Nel quadro dell’accordo, Naomi Osaka comparirà nelle promozioni e nelle campagne pubblicitarie globali di Nissan che, a sua volta, sosterrà le attività tennistiche della nuova ambasciatrice che guiderà i veicoli a marchio Nissan durante i tornei.

“Con il suo mix di grinta e grazia, Naomi Osaka non ha paura di sfidare le migliori giocatrici della nostra epoca e batterle”, ha commentato Asako Hoshino, Senior Vice President di Nissan Motor Co., Ltd. “Questo spirito sportivo è lo stesso che Nissan mostra nella sua lunga storia e si riflette anche nella nuova Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto al mondo. Come per Naomi, anche per Nissan questo è solo l’inizio.”