USA, tariffe low cost per noleggiare l’auto e diventare autista Uber

È successo a San Francisco, a Los Angeles e a San Diego. Ed entro pochi mesi accadrà anche a Washington D.C. e a Philadelphia. Getaround - piattaforma di leasing per vetture usate - dal 2017 sta lavorando con Uber per reclutare tramite app aspiranti autisti occasionali. Obiettivo? Aumentare i noleggi e dare loro la possibilità di lavorare anche senza avere un veicolo di proprietà.

Il noleggio per chi vuole diventare un autista di Uber

Sperimentata l’idea per la prima volta nel maggio 2017, i cittadini senza auto hanno cominciato per pochi dollari ad usufruire di un'auto a noleggio, riguadagnando il denaro con qualche passaggio occasionale.

Accedere al servizio orario tramite l’app del resto tramite la piattaforma ha un prezzo inferiore a quello di mercato: la prima volta è addirittura gratuito fino a 12 ore, per poi far scattare una tariffa forfettaria di $5 l’ora.

I passeggeri

Chi sale a bordo troverà, dunque, un driver novello ma non un’auto qualsiasi: tutti i veicoli equipaggiati per il servizio sono riconoscibili e si distinguono dal resto della flotta oltre che per le decalcomanie, per i supporti telefonici e i caricabatterie. Un vero e proprio ufficio mobile pronto ad invogliare anche chi è in cerca di un secondo lavoro.

Meno congestione?

Il progetto, a quanto pare, ha anche un fine ambientale: il concetto dell'utilizzo di una singola vettura per trasportare più passeggeri in città, secondo i fondatori sarebbe anche un antidoto al traffico (e alle emissioni).

Inoltre, con le normative che stabiliscono le ore di guida dei lavoratori, Getaround stabilirebbe anche un controllo aggiuntivo: effettuando un affitto orario per le auto, infatti, il sistema terrebbe sott’occhio i limiti dei singoli conducenti, obbligandoli a terminare o a passare il noleggio del medesimo veicolo ad un secondo conducente.