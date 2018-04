Alla scoperta dei pratici accessori per Opel Grandland X

Grandland X cattura subito l'attenzione per il suo aspetto sportivo ed elegante con il caratteristico look da SUV. Nella scia di modelli di grande successo come Mokka X e Crossland X, anche l'ultimo membro della famiglia X di Opel è dotato di numerose tecnologie e sistemi di assistenza di vertice che rendono ogni viaggio più sicuro e rilassante. Ma non è tutto: per il suo più recente SUV compatto, Opel offre tantissime dotazioni ulteriori tra cui gli accessori originali Opel, di qualità elevata e realizzati su misura, e una selezione di prodotti realizzati da partner specializzati, leader di mercato, che possono rendere Grandland X ancora più originale e pratico.

Si va dai sistemi di trasporto alle dotazioni di comfort e sicurezza fino a cerchi, pneumatici, e numerosi elementi stilistici e di design, anche con la sigla OPC. Partire portandosi dietro tutte le attrezzature sportive non è un problema con Grandland X.

Nel caso in cui il volume di carico di 1.652 litri di questo SUV compatto non fosse sufficiente, Opel offre un'ampia gamma di sistemi di trasporto flessibili. Con il portapacchi di base in alluminio e i numerosi sistemi di trasporto di Thule, partner Opel, i proprietari di Grandland X possono incrementare considerevolmente lo spazio di carico. I portabiciclette Thule, da montare sul posteriore, consentono per esempio di trasportare biciclette in modo pratico, facile e sicuro. Alla struttura di base si possono comodamente fissare box di varie fogge e dimensioni, come per esempio il bianco roof box Opel con il sistema di agganciamento Power-Click. Il box misura 2.050 x 840 x 450 millimetri e può essere facilmente caricato da entrambi i lati. Il volume di carico di Grandland X aumenta di ben 460 litri. Grazie alla posizione avanzata del box al tetto, il bagagliaio rimane accessibile.

Grazie agli intelligenti sistemi di trasporto, anche le ingombranti attrezzature per gli sport acquatici possono essere trasportate con facilità sul tetto di Grandland X. Il sistema per trasportare le tavole da surf può essere fissato rapidamente e facilmente al portatutto di base ed è dotato di cinghie per bloccare il carico. Chi preferisce le piste da sci alle onde troverà anche un'ampia offerta di portasci e porta snowboard. Ai sistemi di trasporto sul tetto si può accedere facilmente dai gradini laterali in alluminio posizionati sotto le portiere tra i passaruota anteriori e posteriori. Grazie alla piastra superiore in acciaio inox, sono molto resistenti e affascinanti ed enfatizzano l'aspetto sportivo ed elegante del SUV Opel.

Per tenere pulita la vettura dopo essere andati in giro in bicicletta lungo sentieri panoramici ma talvolta anche fangosi, è disponibile il pratico rivestimento rigido. Il piano di carico rigido permette di organizzare al meglio ogni carico: con il rivestimento antiscivolo e i bordi sollevati e robusti, trattiene sporco e liquidi, permettendo di tenere pulito e ordinato il bagagliaio. E' disponibile anche la griglia divisoria, che separa i passeggeri dal vano bagagli. Il divisorio di sicurezza realizzato in acciaio verniciato nero può essere installato dietro i poggiatesta della seconda fila. Da fissare al pianale di Grandland X con dei ganci, la versatile griglia Opel per il bagagliaio trattiene gli oggetti impedendo loro di muoversi e consente di dividere il bagagliaio in modo flessibile. Ogni viaggio può diventare più divertente grazie al sistema modulare FlexConnect a richiesta, dotato di numerosi accessori che aiutano a tenere l'abitacolo in ordine. Tra di essi vi sono per esempio il gancio multiuso e l'appendiabiti, il supporto per tablet e il tavolino pieghevole. Guardare un film o lavorare seduti nella fila posteriore non è più un problema. Gli accessori FlexConnect si montano sulla base fissata ai poggiatesta anteriori.

La massima sicurezza è ovviamente una priorità quando si viaggia su Grandland X con dei bambini. Opel offre diversi seggiolini e sistemi di ritenuta per bambini di tutte le età. Grazie al sistema di ancoraggio Isofix e/o alle cinture a tre punti di serie, i seggiolini per bambini si adattano alla perfezione ai sedili e sono facilissimi da installare. Altri accessori consentono di viaggiare tenendo l'abitacolo sempre pulito e ordinato: i tappetini fatti su misura sono disponibili in velour o in gomma e proteggono l'abitacolo. Oltre alle eleganti soglie battitacco in alluminio, i paraspruzzi dimostrano che anche gli oggetti con una funzione pratica possono avere una valenza estetica: studiati per proteggere la vernice da fango, sale, pietrisco e neve, permettono alla carrozzeria di Grandland X di restare lucida più a lungo. Il SUV può essere ulteriormente personalizzato con i cerchi in lega Opel, in varie dimensioni e disegni. I copripedali OPC Line in acciaio inox rendono l'abitacolo ancora più sportivo.