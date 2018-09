Moda e sport per i più piccoli: ci pensano Cybex e Ferrari

Si può diventare ferraristi già in culla? Nell’indecisione, se siete fan del cavallino rampante, potete tentare con la nuova collezione di seggiolini e passeggini Cybex: oggi è anche brandizzata Ferrari, in collaborazione con la Scuderia di Maranello.

Kit Cybex: due "carrozzerie" Ferrari

Si è pensato alla sicurezza, alle mamme sempre più sportive e glam: ne è venuto fuori un debutto a Milano con i fuochi d'artificio, mentre a Monza andava in scena il Gran Premio d'Italia: in occasione del lancio ufficiale in via Giovanni Berchet, nel triangolo della moda, chiunque si è potuto divertire in una pista creata ad hoc: un circuito dove testare con mano le potenzialità della nuova gamma.

Il Kit per i più piccoli, con tutto quello che può servire, dalla culla al seggiolino sarà a disposizione in negozio in due diverse linee: Platinum e Gold. Rifiniture all’ennesima potenza, materiali tecnologici e loghi discreti caratterizzano entrambe, poi chi punta a dare un po’ di sprint alle proprie passeggiate potrà farlo con il kit in rosso e nero della linea Platinum. Chi ama essere più sobrio potrà optare per il Beige e nero della linea Gold più elegante (prezzi a partire da 200 euro circa per la changing bag).

Ferrari: eredità per i più piccoli

La collezione Cybex, a detta della Casa, rappresenta una testimonianza dell'eredità del marchio: un modo per catturare il patrimonio di eccellenza, unicità e alte prestazioni del brand e portarlo nel mondo dei più piccini. Dal circuito di gara alle strade della città, dunque, questa novità dal mondo del cavallino è stata pensata per una mamma moderna pronta a correre sempre per nuovi tragitti. A questo punto non resta che sapere quali saranno le prossime novità.