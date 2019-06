Manca il piazzale per l'esame pratico: la motorizzazione blocca le patenti A

Situazione paradossale in Valle d'Aosta dove da qualche mese, precisamente da marzo, è diventato impossibile ottenere la patente A1, A2 e A (per i ciclomotori di cilindrata superiore a 49 cc). Il motivo? Da quando sono cambiate le disposizioni per le prove pratiche, il piazzale utilizzato dalla Motorizzazione Civile regionale non è più idoneo per sostenere l'esame.

Fino ad ora né la Giunta regionale, né le autoscuole, sembrano aver mostrato un'attenzione sufficiente alla questione, che di fatto nega un diritto, costringendo gli aspiranti neo-patentati ad un'attesa snervante. Così, mentre gli esami per ottenere la patente AM (cioè quella per i cinquantini) vengono effettuati due volte al mese, per la patente A continuano gli esami di teoria ma non è possibile sostenere l’esame di guida.

Contattati dalla nostra redazione, i funzionari della Motorizzazione Civile di Aosta spiegano: "É una situazione che va avanti da marzo. Riceviamo tantissime richieste ma al momento non è possibile svolgere l'esame. La direzione ha già individuato un nuovo piazzale ma l'iter burocratico va per le lunghe. La nostra speranza è che entro la fine di luglio si possa trovare una soluzione definitiva".