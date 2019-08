Patente, importante novità sull'esame di teoria

In arrivo una grossa novità per coloro che devono ancora conseguire la patente di guida. Attraverso una circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato stabilito che gli esami di teoria per la patente, in caso di esito positivo, avranno validità oltre i sei mesi del foglio rosa, nel caso in cui in questo arco di tempo non si sia riusciti a conseguire le due prove pratiche di guida.

Esame teorico patente: la nuova circolare

Dal MIT spiegano l'importanza di questo provvedimento, atteso in particolar modo dalle autoscuole. Questa modifica, infatti, apporterà un duplice beneficio sia ai cittadini che tentano di conseguire la patente di guida, sia agli uffici della motorizzazione, spesso congestionati da un'infinità di pratiche. La nuova circolare, infatti, ha lo scopo di venire incontro a quanti, a causa dei ritardi nelle sedi locali della Motorizzazione Civile, trovano difficoltà a prenotare ed eseguire le prove di guida pratica entro la scadenza della validità del foglio rosa. Per questi soggetti esiste la possibilità, per una sola volta, di far valere il superamento della prova teorica nonostante il foglio rosa sia scaduto senza che le prove pratiche siano state ancora effettuate.

Esame pratico patente senza ripetere quiz e visita medica

Il riporto dell'esame teorico per il conseguimento della patente di guida, consentirà di trascrivere sul nuovo foglio rosa il superamento dell'esame teorico, in modo tale da poter svolgere subito la prova pratica di guida senza doversi nuovamente sottoporre ai difficili quiz e ad una nuova visita medica.