Viaggiare con il cane in auto, semplice e glam

Viaggiare sicuri e in pieno comfort? L’ultima soluzione sul mercato la offre Citroen con un kit adattabile all’intera gamma delle vetture del marchio. Parola d’ordine: comfort e funzionalità! Il set pensato sia alla sicurezza che all’igiene del proprio amico a quattro zampe è stato creato per i sempre più numerosi possessori di animali che non vogliono rinunciare alla loro compagnia in auto e durante i viaggi. Pronti per le vacanze senza pensieri?

Sicurezza del cane a bordo

Per mettere al sicuro il proprio animale domestico il kit prevede una pettorina di due taglie con cintura di sicurezza, ma anche un divisorio per bagagliaio e un divisorio per i sedili con tasche porta oggetti; come non includere anche una “action cam” con i supporti per monitorare l’animale in corsa? Non per ultimo la lista degli accessori include anche il kit di primo soccorso, la rampa pieghevole per l’accesso al bagagliaio (opzionale) e la medaglietta QR Code su cui è possibile caricare le informazioni anagrafiche, il libretto sanitario e la cartella clinica del proprio cane: non sia mai si perda proprio durante la sosta pipì.

Kit per svago in viaggio

Gran tour garantito per i vostri cuccioli: acqua e cibo saranno distribuiti a richiesta dai dispenser durante il viaggio. Nei lunghi tragitti gli animali, inoltre, saranno deliziati abbastanza anche grazie al tappeto rinfrescante; si continua poi con la palla gioco porta snack e con la borsa porta accessori pronta a trasformarsi in trasportino da bici; quando è il momento di scendere l’amico a quattro zampe può essere equipaggiato poi da una pettorina con aggancio per la telecamera “action cam”. Per finire: un’asta estensibile da usare per i selfie con il proprio padrone e una ciotola doppia richiudibile.

Per quanto riguarda l’igiene, gli amanti dell’auto, non potranno far mancare la protezione per il bagagliaio e i sedili posteriori, come anche gli accessori per un veloce rassettamento dell’abitacolo dopo l’uso.

Prezzo e vendita

Il kit “Pet à Porter”, disponibile dal 21 aprile e acquistabile presso le concessionarie del marchio, è proposto al prezzo di 599 euro ed è completato da un manuale con i consigli base per portare il proprio amico in viaggio, con qualsiasi mezzo…