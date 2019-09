Peugeot celebra la fine dell'estate con il Jova Beach Party e la nuova 208

Peugeot celebra l’#UnboringTheFuture alla tappa finale del Jova Beach Party, indiscutibilmente l’evento musicale dell’anno che si conclude in una location unica nel suo genere, l’aeroporto di Milano Linate.

Una festa di fine estate che rimarrà nella memoria di tanti grazie all’enorme successo di pubblico ottenuto: un progetto in cui Peugeot ha creduto fortemente ed in cui ha letteralmente fatto la parte del leone presentando l’auto che rappresenta una vera svolta nella mobilità: Nuova 208, prima dimostrazione tangibile ed entusiasmante del concetto di #UnboringTheFuture. Inizia così una nuova era della mobilità, grazie anche alla disponibilità, per la prima volta, di tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel e 100% elettrica per la massima libertà di scelta e senza dover rinunciare a nulla né scendere a compromessi.

Dal oggi fino al 20 settembre la Casa del Leone ha organizzato un tour nei luoghi della movida milanese (Isola, Corso Como, Sempione, Garibaldi-Moscova, Tortona) dall’orario dell’aperitivo: un’occasione imperdibile per provare a vincere un ingresso e vivere in prima persona l’ultima tappa di un tour musicale unico nel suo genere. Sarà semplice, basterà rispondere a 3 domande sul mondo dell’elettrico per assicurarsi un biglietto da una postazione privilegiata alla festa di Linate. Le Peugeot che percorreranno i luoghi “caldi” della città saranno ben riconoscibili e beneficeranno del determinante apporto delle concessionarie milanesi Peugeot PSA Retail Milano ed OVERDRIVE (Gruppo Mocarelli), una grande realtà dell’automotive che è entrata a far parte del mondo della Casa del Leone da pochi giorni e che aprirà a breve un nuovo salone in Via Palmanova.

La tappa di Linate è l’ultimo appuntamento di un evento che ha toccato 17 diverse location in tutta la penisola, di cui 15 su spiaggia, 1 in montagna ed 1 in un contesto impensabile finora, come quello dell’aeroporto di Milano Linate. Il tutto sempre nel rispetto totale dell’ambiente, lasciato in condizioni migliori di prima dell’allestimento, perché l’ecosostenibilità dev’essere un tema imprescindibile, per tutti. Il 21 settembre sarà una festa di fine estate che sancirà la fine di un’avventura musicale davvero unica che, con oltre 500 biglietti venduti, ha coinvolto persone di tutte le età, uomini e donne che vogliono guardare al futuro con grande ottimismo ed entusiasmo. Proprio come la Casa del Leone che con la presenza di Nuova Peugeot e-208 100% elettrica segna l’inizio di una nuova era per l’auto e per la mobilità del futuro. Un futuro unboring, dove il rispetto dell’ambiente è sicuramente al primo posto, ma sempre con grande attenzione per le emozioni che si provano al volante di una Peugeot, da sempre elemento fondante del DNA della Casa. Nuova 208 apre la strada ad un nuovo concetto di auto, grazie alla disponibilità, per la prima volta in assoluto, dell’alimentazione benzina, Diesel o 100% elettrica. Massima libertà di scelta senza alcun compromesso in fatto di stile, caratteristiche, piacere di guida. Libertà anche per quanto riguarda le modalità per poterla guidare. Peugeot vuole anticipare il futuro anche in questo ambito e ha studiato nuove soluzioni che prevedono un costo di utilizzo mensile certo e chiaro per il Cliente, senza sorprese e con la possibilità di avere anche servizi al suo interno, così da approcciare l’utilizzo dell’auto con la stessa facilità con cui scegliamo uno smartphone o una WEB TV. #UnboringTheFuture is now.

Forte dei suoi 208 anni di storia industriale, Peugeot guida la transizione energetica nel mondo dell’auto e preme sull’acceleratore del cambiamento della mobilità del futuro. Lo fa con un esempio concreto del processo di elettrificazione della propria gamma, sotto il concetto dell’#UnboringTheFuture: Nuova e-208, 100% elettrica, è la protagonista del cambiamento, un modello prodotto in serie che fa evolvere il concetto di mobilità e declina il tema dell’#UnboringTheFuture attraverso 3 punti fondanti: SERENITÀ, perché, negli oltre 200 anni di storia, Peugeotha affrontato grandi rivoluzioni e forti cambiamenti tecnologici e l’elettrificazione non spaventa affatto, anzi. PIACERE, perché il piacere di guida, da sempre nel DNA del Marchio, verrà ulteriormente esaltato dall’elettrificazione che garantirà nuovi livelli di performance. SEMPLICITÀ, perché Peugeot intende semplificare la vita dei clienti, dando loro massima libertà di scelta del modello preferito, senza farsi condizionare nello stile dall’alimentazione ideale per i propri spostamenti.