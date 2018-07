Renault Summer Tour 2018: di nuovo in spiaggia con RDS

Il 14 e il 15 luglio avrà inizio l’RDS Play On Tour, l’appuntamento estivo a base di giochi, divertimento, animazione e grandi successi che quest’anno vedrà la collaborazione di Renault e di altri numerosi partner.

Renault sarà presente in ogni tappa dell’RDS Play On Tour, in due momenti: direttamente sulla spiaggia, dove un villaggio personalizzato Renault sarà allestito per accogliere ed intrattenere il pubblico, nonché presenterà cinque auto a disposizione dei clienti per i Test Drive.

La gamma Renault è in tour per mostrare la propria offerta con vetture in EXPO e per dare a chi non ne ha ancora avuto occasione la possibilità di sperimentare le capacità e le qualità trasversali all’intera gamma grazie a dei Test Drive. Protagonisti del tour saranno i Crossover e il nuovo pick-up della casa della losanga:

CAPTUR, il crossover straniero più venduto del segmento B in Italia dal 2015;

KADJAR, crossover del segmento C dal design fluido e atletico;

Nuovo KOLEOS, modello del segmento D con un DNA da SUV e il comfort di una grande berlina;

SCENIC, l’icona che si rinnova in veste crossover;

Nuovo ALASKAN, il nuovo pick-up della Renault atletico e muscoloso con trazione 4X4 a suo agio su ogni tipo di terreno.

Il calendario