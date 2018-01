San Marino passa ai veicoli elettrici: le Poste scelgono Renault Zoe

La Repubblica di San Marino ha recentemente lanciato un progetto di mobilita' sostenibile, promosso in particolare dalle Segreterie di Stato Industria, Territorio, Turismo e Innovazione tecnologica ritenendo necessaria a corredo di questo, anche l'adozione di una serie di misure normative e organizzative, quali ad esempio la creazione di stazioni pubbliche per la ricarica di veicoli elettrici.

Cio' con l'obiettivo di contenimento delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti e di risparmio energetico. In quest'ottica, e' stata decisa la graduale sostituzione del parco auto della Pubblica Amministrazione con auto elettriche. Le Poste si sono gia' attivate in tal senso e sono dunque le prime ad iniziare questa transizione. E' stata infatti presentata ufficialmente, in questi giorni, la flotta di 10 Renault ZOE di cui l'ente ha scelto di dotarsi per dare avvio al progetto ecosostenibile.