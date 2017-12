Ricambi, risparmio fino al 58%: originali ma low cost

Automobilisti in fuga dalle reti ufficiali, fermatevi. Se cercate un ricambio, spesso si può avere l’originale ad un prezzo molto più basso di quello che vi aspettate. Da quando le riparazioni sono state liberalizzate (dal 2002 in poi con il regolamento Monti) la scelta ufficialmente può ricadere sull’originale, oppure sul medesimo pezzo venduto dal componentista (dunque con la propria confezione, spesso identico a quello del primo equipaggiamento), o anche sul pezzo “alternativo” (equiparato per qualità). Infine, negli ultimi anni anche su unquarto canale: quello dei ricambi brandizzati ma in versione lowcost, ovviamente garantiti dal costruttore.

Stessa qualità, basso prezzo

Qual è il segreto? Sono esemplari più anziani detti anche prodotti“rigenerati”, rimessi in gioco con un’altra linea, diversa da quella ufficiale. Tranquilli, c’entra poco la manifattura o i materiali impiegati. Per dirne una, il produttore cala il prezzo perché qui risparmia sul confezionamento. Ma anche perché così attira l’attenzione di vuole risparmiare, un pubblico che con gli anni è fuggito dalle reti ufficiali. Una clientela per cui è prevista una volta in loco anche tagliandi a prezzo modico, ad esempio, se in possesso di vetture “anziane”. Una strategia che finora ha pagato: secondo AsConAuto nei primi sei mesi del 2017 la vendita dei ricambi originali è aumentata del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il risparmio c’è: la prova di Quattroruote

Secondo il mensile specialistico Quattroruote,il risparmio c’è, eccome, anche se confrontata l’offerta con tanti altri canali oggi disponibili all’automobilista, come il web.Ma chi non è stato mai tentato ad esempio anche dalle spazzole tergicristallo esposte nei supermercati? Ecco: l’indagine eseguita dal magazine mostra che spesso e volentieri avere un prodotto economico, non proprio adattabile, a volte non ne vale proprio la pena. I possessori di un’auto come la Toyota Yaris pagherebbero le spazzole originali “lowcost” ben il 56% in meno rispetto al prezzo originale.Con la certezza di non avere alcun alone sul parabrezza. Per l’acquisto del filtro abitacolo, invece, per il medesimo veicolo, si può arrivare a risparmiare fino al 58%... Chiedere per credere.