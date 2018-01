Salone dell’Auto di Torino, festa di Supercar

Apre i battenti dal 6 al 10 giugno 2018 la quarta edizione del Salone dell’Auto di Torino a Parco Valentino. Al via quest’anno una nuova formula che prevede padiglioni a cielo aperto diffusi in tutta la città. Oltre al Salone con l’esposizione di anteprime e nuovi modelli, la mostra dei prototipi dei car designer, infatti, le piazze di Torino si coloreranno delle supercar più belle della storia, in attesa di collezionisti ed appassionati: la manifestazione sarà caratterizzata da delle vere e proprie sfilate di auto che partiranno da questi punti nevralgici della città.

“Road to Parco Valentino”

I proprietari di Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Maserati, Pagani, Mercedes-Benz AMG, BMW M series, Audi RS, Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, Jaguar e Lotus partiranno da Milano, Brescia, Firenze e Modena il 9 giugno per il “Road to Parco Valentino”. Giunti nel capoluogo, parcheggeranno nelle piazze a loro riservate: uno stop a disposizione del pubblico, prima di partire per le parate divise per categorie.

Gran Premio Parco Valentino

Le parate si affiancheranno al Gran Premio Parco Valentino, previsto per domenica 10 giugno. Qui i partecipanti guideranno per 40 km, attraversando via Roma e poi sui tornanti di Superga, fino a giungere alla Reggia di Venaria. Per iscriversi agli eventi dinamici del Salone dell’Auto di Torino sarà necessario compilare il form sul sito www.parcovalentino.com