Il Salone di Ginevra non si arrende: presentazioni virtuali per media e appassionati

Le restrizioni per i grandi eventi imposte dal governo svizzero in seguito alla diffusione del coronavirus hanno determinato la cancellazione del Salone dell'Automobile di Ginevra, originariamente in programma dal 5 al 15 marzo.

Com'è noto, l'edizione i cui preparativi erano agli sgoccioli, è stata annullata: gli stand sono stati smantellati, le prenotazioni cancellate con grande delusione da parte degli espositori e di chi già pianificava la propria visita. Gli organizzatori della kermesse, tuttavia, non si sono rassegnati e preparano una serie di presentazioni virtuali, che consentiranno a media e appassionati di seguire le anteprime e le conferenze stampa che erano in calendario.

Durante la 90ma edizione del Geneva International Motor Show erano in programma oltre cento anteprime, pertanto gli organizzatori dell'evento hanno deciso di offrire ai media, al pubblico e ai fans una parziale trasmissione live delle conferenze stampa e delle presentazioni delle anteprime mondiali organizzate dai Costruttori in diversi luoghi. Gli appuntamenti saranno trasmessi (prima in diretta e poi disponibili on demand) all'indirizzo https://www.gimsvirtualpressday.ch.